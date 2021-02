Sverige är verkligen inte en ö

I John Donnes berömda dikt står det: ”No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main.” Detsamma kan sägas om ett land, om vårt land. Trots att Sverige är en del av den skandinaviska halvön är vi ekonomiskt, geografiskt och politiskt beroende av likasinnade i vår omvärld.