Desperationen är med andra ord påtaglig. Många svenska pass har legat och dammat i byrålådorna under de två senaste åren av coronarestriktioner där resandet minskat kraftigt. Så när restriktionerna hävdes i februari i år ökade ressuget, och därmed även efterfrågan på förnyelse av pass. Antalet resebokningar sköt i höjden kort efter att restriktionerna hävdes. Till exempel uppgav resebyrån Ving att sommarens resor hade ökat med 300 procent jämfört med året innan (TV4 4/2) .

Det borde därför ha varit enkelt att förutse en situation där fler svenskar än vanligt behöver förnya sina pass, och att polisens resurser därför måste omprioriteras så att passhanteringen inte blir lidande. Men i stället har passen blivit en hårdvaluta under våren. Sedan restriktionerna togs bort i början av året har det nästintill varit omöjligt att få tag på lediga tider för passförnyelse.

Lång väntan för alla som behöver tillfälligt pass på Landvetter med långa väntetider. Privatpersoner hade under fredagen upprättat ett kösystem på plats, där ett sjuttiotal personer fanns uppskrivna. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Den stora efterfrågan, i kombination med att bokningarna till en början var opersonliga, resulterade i att passtider såldes vidare i andra hand vilket fick polisen att införa krav på digital legitimering vid tidsbokning. Men just när det blivit lättare att få en ledig tid gick en tillverkningsmaskin sönder och leveranstiden för färdiga pass är därför 5-6 veckor just nu. Många av dem som lyckades få en bokning för passförnyelse under våren kan alltså ännu inte se fram emot sin efterlängtade semester utomlands.