Svahnström: Vi håller avstånd – men hjälps åt

Foto: Jöran Svahnström

Mitt tjugoåriga liv i Danmark är tätt förknippat med Jernbanecafeen (JC), på den farliga och syndiga sidan Hovedbanegården i Köpenhamn. Och nu är det corona-stängt …

Ledarkrönika

Denna bodega (och dess omgivningar på Vesterbro), där det enda ätbara är potatischips, har jag berättat om i två böcker. Jernbanecafeen är något av sinnebilden för dansk, civil olydnad. Här dricker man öl och en lille en och säger sanningar från 07 till 02, och detta 365 dagar om året.

Ändå var JC ett av de första etablissemang i Köpenhamn som corona-stängde. "Vores helbred er det vigtigste. Derfor beslutningen om at LUKKE Jernbanecafeen i henhold til statsministerens henstilling for at passe på gæsterne og os selv. Vi åbner så snart regeringen giver grønt lys. "

Det här visar hur allvarligt danskarna tar coronaviruset. Hela tiden har man varit – minst – ett steg före svenskarna; med skolstängningar, med gränskontroll, med förbud mot "folksamlingar" (just nu max 10 personer - också i hemmen), med butiksrestriktioner, med uppmaningar att jobba hemifrån, med massiva ekonomiska insatser för att hjälpa företag och drabbade enskilda medborgare.

Foto: Jöran Svahnström

Vi blir för varje dag allt mer isolerade. På ett sätt. Men jag och min 78-åriga grannfru hojtar till varandra från balkongerna och jag erbjuder mig att gå och köpa mjölk (och ett par öl) till henne. Det finns en värme, det finns en sammanhållning, de finns nya relationsstrukturer, det finns kärlek.

#metoo gav danskarna fan i. I Sverige går vågorna fortfarande höga, tre år efter att Weinstein-affären exploderade och diverse svenska gubbsnuskkändisar åkte dit. Här talas – i den mån det över huvud taget sägs något - om #metoo i dåtid. Några dramatiska genusstrukturella förändringar har inte setts till. I landet som nu har sin andra kvinnliga statsminister har detta inte ansetts nödvändigt.

Statsministern, ja. Mette Frederiksen (s) har imponerat från dag ett. Tydlig, allvarlig, hård. "Det är bättre vi gör för mycket än för lite." Oavsett om man är röd eller blå imponerar beslutskraften och statsministern har också en förmåga att kommunicera sina budskap med såväl skärpa som värme. När allt det här ligger bakom om oss kommer hon att sopa hem nästa val.

Mette Frederiksen framstår som statsmannamässig i sina framträdanden och presskonferenser. Men hon är också i tiden och besvarade häromkvällen frågor direkt på Facebook. Hon är även aktiv på Instagram och har under krisen ökat sin närvaro där dramatiskt. Statsministern sätter dessutom ord på den danska linjen: "Vi vælger i høj grad selv, hvordan vi håndterer en så alvorlig krise. Jeg er sikker på, at vi håndterer den på den danske måde ved at stå sammen - men på afstand."

Vi håller också avstånd i min lokala Bilka (Danmarks Ica Maxi, ungefär). Kraftiga linjer på golvet framför kassorna där varorna scannas av medarbetare i plasthandskar. Det är märkligt men ändå tryggt.

Fram tills Jernbanecafeen åter öppnar möter vi coronaviruset med samma ord som tyskarna möttes med under ockupationen vid andra världskriget:

"Rom og Paris kan I ta´- men Stalingrad og Istedgade overgiver sig aldrig.