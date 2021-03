Lars Stjernkvist: Viktigast är att hjälpa dem som inte har något val

Jag tänker faktiskt inte i första hand på pandemin och den svenska strategin, utan på vårt utbildningssystem. Just nu går drygt 100 000 svenska ungdomar i spänd förväntan. De hoppas komma in på det gymnasieprogram och helst på den skola som de har valt. Många får snart att glatt besked, och det är det som gör Sverige lite speciellt.

För i Sverige gör nämligen kommunerna sitt yttersta för att så många som möjligt ska komma in på sitt förstahandsval. Det är naturligtvis i grunden en sympatisk tanke. All erfarenhet säger att du klarar dig bäst om du får göra det du är intresserad av. Och det är onekligen en vacker tanke att framtidens samhälle formas av unga människors intressen och drömmar.

Jag var under drygt två år statlig utredare, och hade som uppdrag att reformera dagens gymnasie- och vuxenskola. Bakgrunden var just att elevernas val inte alltid leder till att de får ett jobb och att kostnaderna har ökat under senare år. Det svenska systemet med en långtgående valfrihet för den enskilde, kombinerat med stor frihet för huvudmän – privata och kommunala – att starta skolor och utbildningar, leder helt enkelt till ökade kostnader. Enkelt uttryckt, det är dyrt att till exempel tillgodose önskemålet om att få jobba med djur, och det blir extra dyrt om utbildningen inte leder till jobb.