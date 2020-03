Stefan Eklund: Ovärdigt agerande av S i Borås

När S i Borås attackerar Borås Tidning attackerar man också demokratin.

Foto: Anton Hedberg

Borås socialdemokrater genomgår en kris som aldrig tycks ta slut. Det blir inte lättare när partiet i stora delar verkar sakna självkritik.

Man skjuter fortfarande på budbäraren, det vill säga Borås Tidning. Vi tål kritik, men sättet S i Borås målar ut BT som grund till hela den inre konflikten tyder på en okunskap om hur journalistik i ett modernt demokratiskt samhälle ska fungera.

Dessutom allierar man sig med de högerpopulistiska krafter som idag har gjort journalister till ”folkets fiender”, i syfte att skada mediers möjlighet att verka fritt.

Det är både ovärdigt och allvarligt av Borås största parti. Det skadar dessutom tilliten till politiken i Borås och dess förmåga att lösa kriser. Det är inte minst allvarligt i dessa tider när vi befinner oss i en världsomfattande kris.

Grunden för min kritik ovan hittar jag i partiets egen verksamhetsberättelse, nyligen presenterad, som jag har tagit del av. Där finns ett slutord, skrivet av den avgående styrelsen som framför allt genljuder av en påtaglig självömkan men också riktar kritik mot Borås Tidning. Inte på ett rakryggat argumenterande sätt utan man skriver om ”den moderata monopoltidningen”, som har ”utsatt” S i Borås för en ”unik massmedial bevakning”. Man pekar också på det man kallar ”drevet mot vårt parti och många av våra företrädare”.

Här finns en del att reda ut. Det borde vara självklarheter men de tycks ha gått S-styrelsen förbi:

Att vi är en moderat monopoltidning har inget med vår nyhetsbevakning att göra. Det finns, som på alla seriösa tidningar, vattentäta skott mellan det arbete som bedrivs på ledarredaktionen och det som nyhetsredaktionen ägnar sig åt. Att påstå, vilket implicit görs, att vår granskning av Socialdemokraterna i Borås skulle styras av en politisk agenda är inte bara fel utan direkt förolämpande. För övrigt, även om det inte har med saken att göra, är BT synnerligen obundet moderat, vilket den uppmärksamme läsaren av ledarsidorna nog har lagt märke till. Ledarredaktionen går inte i något partis ledband.

Att det skulle handla om en unik massmedial bevakning är också en magnifik överdrift. BT har på goda grunder avslöjat och därefter rapporterat om konflikter inom S som har uppenbart allmänintresse. Det är inte första gången något sådant har drabbat ett svenskt politiskt parti. Det unika är möjligen S i Borås oförmåga att krishantera och kriskommunicera på ett fungerande sätt. Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) vägrar till exempel att låta sig intervjuas av BT om S-krisen. Det är en icke acceptabel hållning av Borås mäktigaste politiker.

Till sist, ett ”drev” har det inte handlat om. Ett massmedialt drev är något helt annat. Då jagar flera medier i samma riktning i syfte att få personer skandaliserade och avsatta. Något sådant sysslar inte BT med.

Det sistnämnda har strukits under av Pressombudsmannen (PO). Riksdagsmannen Petter Löberg, som satt i den avgångna S-styrelsen, har själv berättat, för P4 Sjuhärad, att han anmälde BT på 128 punkter till PO. P4 Sjuhärad rapporterade sedan att PO avskrev ärendet eftersom denne inte fann något klandervärt i BT:s bevakning. Det stryks också under av att BT har nominerats som Årets Redaktion i den prestigefyllda branschtävlingen Årets Dagstidning. I motiveringen finns syftningar på just våra artiklar om S i Borås.

Men trots allt ovan nämnda, igen: Det som mest gör mig både förbannad och sorgsen är att Socialdemokraterna i Borås går i samma raka, oförsonliga och mediehatande led som Trump, Bolsonaro, Orbán och Åkesson när de utmålar Borås Tidning som orsaken till partiets kris. När man gör det attackerar man den fria journalistiken i en tid när den redan är hårt ansatt. Det är illa nog. Men allvarligast av allt – det är också en attack på demokratin.

Sådant bör inte ett politiskt parti värt att tas på allvar syssla med.