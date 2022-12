Kenneth Atlanticburg är 80 år. I 28 år han stått vid Coop och samlat in pengar till dem som behöver hjälp. ”Hoppet finns hos var och en av oss. I de vardagliga handlingar som vi gör för att världen ska bli bättre” skriver BT:s chefredaktör Stefan Eklund.

Kenneth Atlanticburg är 80 år. I 28 år han stått vid Coop och samlat in pengar till dem som behöver hjälp. ”Hoppet finns hos var och en av oss. I de vardagliga handlingar som vi gör för att världen ska bli bättre” skriver BT:s chefredaktör Stefan Eklund. Foto: Lars-Åke Green

När vi på Borås Tidning bjuder in till den önske-BT som har blivit en kär julaftonstradition för våra läsare ser vi just detta, att de önskningar vi får ofta pekar på människors handlingar som något hoppfullt. Som i år när ni vill läsa om frälsningssoldaten Kenneth Atlanticburg som stått vid Coop i 28 år och samlat in pengar till nödställda, de hjälpsamma kvinnorna i Bollebygd, den vårdpersonal som så fint stöttar ett par där frun är dement eller Inez Engström som efter en tid på en bibelskola i Ecuador har förstått vilket privilegierat liv vi trots allt har i Sverige.