Stefan Eklund: Demokratin behöver försvaras

Demokratin är satt under press. Det är numera ett allmänt vedertaget faktum. Det som jag under hela min uppväxt på 60- och 70-talet tyckte var självklart – att demokratin är det styrelseskick som är överlägset alla andra – är något som jag numera finner nödvändigt att ständigt argumentera för, inte bara som ansvarig utgivare av en lokal morgontidning, utan även i andra sammanhang. Demokratin går inte längre att ta för given.