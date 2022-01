Det är inte bara stormen Malik som har härjat de senaste dagarna. Under helgen har det även blåst hårda vindar kring Spotify, detta på grund av uppmärksamheten kring podden ”The Joe Rogan experience”. Rogan har under pandemin bjudit in gäster som har uttalat kontroversiella och felaktiga åsikter om vaccin. I synnerhet ett avsnitt, med den vaccinkritiska läkaren Robert Malone, har väckt reaktioner. Den 31 december skrev 270 läkare, forskare och kommunikatörer ett öppet brev till Spotify, där de varnade för att bolaget genom Joe Rogans podd bidrog till att sprida felaktig information som kan skada allmänhetens tillit till vetenskaplig forskning. Robert Malone har exempelvis jämfört mRNA-vaccin med genterapi och dragit paralleller mellan dagens vaccinering och Förintelsen. Och den tidigare poddgästen och hjärtläkaren Peter McCullough har påstått att pandemin var planerad, att covid-19-vaccin är ett skadligt experiment och att den som smittas av coronaviruset får ett livslångt skydd mot att bli sjuk i covid-19.