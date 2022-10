Ett annat problem är att relationerna med Iran anses vara känsliga. Till och med i fråga om självklara ställningstaganden om demokrati och mänskliga rättigheter trippas det på tå för att exempelvis inte störa pågående förhandlingar kring Irans kärnenergiprogram. Ur svenskt perspektiv minns vi inte minst när nuvarande utrikesminister Ann Linde valde att bära slöja under sitt handelsbesök i Iran 2017 och därmed legitimera det fruktansvärda slöjtvånget. Motsatsexemplet såg vi i förra veckan när den brittisk-iranska journalisten Christiane Amanpour under FN-sammanträdet i New York valde att ställa in sin intervju med den iranske presidenten efter plötsligt krav om att hon skulle bära slöja.