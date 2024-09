Vid en första anblick framstår skrivelsen från Vänsterpartiet som ett skämt. Initiativärendet ”Uppmärksamma Sputnik-dagen” uppmanar kulturnämnden i Borås att ge kulturförvaltningen i uppdrag att uppmärksamma Sovjetunionens uppskjutning av rymdsonden Sputnik 1 den 4 oktober 1957. Just det datumet kanske klingar bekant? Det brukar förknippas med kanelbullens dag, alltså ett tillfälle att fika, känna gemenskap och ha det fint en stund tillsammans.

Bristande självinsikt verkar dock inte bekymra dem. Deras molotovcocktail av diktaturvurmande och avsaknad av taktkänsla bidrar knappast till att kyla ner hettan i de kritiska röster som med rätta riktas mot partiet just nu. För initiativärendet från V i Borås kommer i ett läge där Vänsterpartiet nationellt redan är ifrågasatt för att flera företrädare har agerat på ett sätt som inte kan tolkas på annat vis än att de hyser antisemitiska åsikter. Samtidigt som partiet försöker krishantera och skickar fram partisekreteraren Aron Etzler och därmed hoppas hålla partiledaren Nooshi Dadgostar utanför röran, tycker alltså ett par vänsterpartister i Borås att det vore käckt att fira lite kommunistisk forskning sisådär 67 år efter den genomförda rymduppskjutningen. När själva uppskjutningen skedde levde inte Stalin, men hans nära tre decennier vid makten präglade det mesta som skedde i Sovjet.

Därför är det utmärkt att det får mothugg. I söndagens BT bemöter tre kristdemokrater i en insändare uppmaningen att fira den så kallade Sputnik-dagen. Magnus Sjödahl, gruppledare i kommunfullmäktige, Valeria Kant, ledamot i kulturnämnden och Ted Thilander, ersättare i kulturnämnden, beskriver hur människor under hela Sovjetunionens existens levde under ”brutal diktatur där terror, svält och deportationer hörde till vardagen”.

Det är fakta. Och med tanke på att de tre vänsterpartisterna uppenbarligen vill undvika att bli intellektuellt förslappade kommer här ett färskt boktips i raden av allt som har skrivits om diktaturens Sovjet: ”Kievs döttrar” av Erin Litteken. Romanförfattaren väver på ett effektfullt sätt in Volodomor – massvälten med tillhörande deportationer regisserade av Stalin under 1930-talets Ukraina – med nutid. Boken påbörjades före Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, men kom under skrivandets gång att bli kusligt aktuell.