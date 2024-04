Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg (höger) under ett samtal med Storbritanniens utrikesminister David Cameron i samband med veckans utrikesministermöte i Bryssel.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg (höger) under ett samtal med Storbritanniens utrikesminister David Cameron i samband med veckans utrikesministermöte i Bryssel. Foto: Geert Vanden Wijngaert

Efter presidentvalet i Ryssland för några veckor sedan har kriget i Ukraina börjat kallas just ett krig i stället för den förskönande omskrivningen ”militär specialoperation” som har gällt efter att Putin beordrade militären att invadera sitt fredliga grannland för över två år sedan. Många ryssar känner en befogad oro över att fler kommer att mobiliseras framöver, eftersom det knappast lär räcka att som nu fylla leden med fångar och fattiga unga män som lockas av en generös lön.

I Ukraina är en utökning redan på gång. På tisdagen kom beskedet att mobiliseringsåldern sänks från 27 till 25 år. Egentligen fattades beslutet i maj förra året, men det var först nu president Volodymyr Zelenskyj skrev under protokollet och fler unga ukrainare kan rycka in. Det sker samtidigt som Ukraina genomför attacker på mål som industrier och oljeraffinaderier långt in på rysk mark.