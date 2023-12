Enligt en ny rapport minskar det dödliga partnervåldet hos äldre kvinnor. Det är glädjande nyheter. Men lättnaden får snart ett abrupt slut, för det finns en ålderskategori där våldet inte går ner: kvinnor under 25 år.

På uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten har forskarna Shilan Caman vid Karolinska institutet och Sara Skott vid Mittuniversitetet tagit fram en rapport som fokuserar på just denna grupp. Det är dyster läsning. Statistiken av de flickor – den yngsta var bara 15 år – och kvinnor under 25 år som har mördats av sin partner mellan åren 1990 och 2017 visar att nivån är konstant och alltså inte minskar som hos deras äldre medsystrar. Forskarnas teori är att den yngre gruppen har missats eftersom strategierna för att upptäcka våld i tid har riktat in sig på de lite äldre kvinnorna.