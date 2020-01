Rimfrost gör det kallare för buset

Foto: Johan Nilsson/TT

När polisen kraftsamlar och arbetar metodiskt får brottsligheten det svårare

Med 257 bombdåd under 2019 är de explosioner som skett i januari en otäck fortsättning på problemet. Bombdåden i bostadshus visar att gärningsmännen, vilka de än är, inte bryr sig om vem som kan drabbas.

Bombdåden har ökat kraftigt under kort tid. På samma sätt som andra vågor av bilbränder, handgranater och skjutningar kan attacker med sprängladdningar avta eller upphöra lika snabbt som de ökat. Det innebär dock ingen tröst när nya bombdåd rapporteras flera dagar i rad. Många fasar för att de inte längre kan vara trygga i sina egna hem. Kanske börjar boende i städerna spana efter en ny bostad i Hammarö, Bollebygd eller någon annan pendlarkommun där relativt få brott förekommer. Detta enligt sammanställningen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Sveriges kommuner och regioner.

Även i rapporteringen om bombdåd finns dock goda nyheter att ta fasta på. Händelserna är inte längre koncentrerade till Malmö, utan sker huvudsakligen i Stockholmsområdet eller andra delar av landet. Troligtvis är även detta ett tecken på att polisens särskilda händelse Rimfrost ger resultat. Kraftsamlingen är nationell, men har koncentrerats mot att stoppa de skjutningar och bombdåd som tidigare var återkommande i Malmö. Till viss del dränerar det resurserna i andra delar av landet. Men även om det fortfarande finns mycket kvar att göra tyder utvecklingen på att en kraftsamling ger resultat.

Det handlar således mer om traditionellt metodiskt polisarbete och mindre om ökade befogenheter att till exempel avlyssna och övervaka. Det borde ge politiker som driver på för utökade polisbefogenheter anledning att tänka efter en gång till. En del av det traditionella polisarbetet handlar om att göra kontroller hos de återfallsförbrytare som polisen känner till.

Därför är det orimligt att en återkommande kriminell man nyligen tilldömdes skadestånd från staten för att polisen kontrollerat honom en eller ett par gånger i månaden under drygt två år. Särskilt med tanke på att kontrollerna av bland annat mannens bil resulterat i att knivar och andra farliga föremål hittades. Den tidigare dömde mannen gav således Polisen all anledning att fortsätta kontrollera honom, men får alltså ändå skadestånd. Sådana motiverade kontroller av kända kriminella är just vad polisen behöver göra, för att i bästa fall stoppa bombdåd och skjutningar innan de inträffar. Dock bör det finnas en tydlig gräns mot obefogade kontroller.

När polisen kraftsamlar och arbetar metodiskt är vi inte handfallna inför brottsligheten. Vi vet hur vi ska storstäda med det traditionella polisarbetet. Nu handlar det bara om att säkra att redskap och resurser finns för att göra det över hela landet.