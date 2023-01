Rätt tajming att rikta strålkastarljuset mot Iran

På liknande sätt påminner de mördade kvinnorna i Holy Spider om hur en förlegad kvinnosyn kan få förfärliga konsekvenser. Den svenska regissören Ali Abbasi har gjort en spelfilm, men den bygger på ett verkligt kriminalfall under det tidiga 00-talet. Arbetet har på grund av pandemirelaterade förseningar pågått under flera år, och den svenska premiären råkade sammanfalla just när frihetslängtande iranska män och kvinnor i och utanför landet reser sig för att protestera mot regimens förtryck.