Med andra ord förändrar utgången av valet 2022 eller att SD förnekar det inte det faktum att SD är ett rasistiskt och anti-demokratiskt parti. Det enda som skulle förändra det vore att partiet förändrades till ett i grunden helt annat parti, men som Jimmie Åkesson skrev så sent som förra året kommer SD ”varken att lämna eller överge våra rötter”. Även SD:s stabschef Linus Bylund konstaterade i en intervju I Financial Times efter valet att ”We are the party that has changed the least over the last 20 years”. Just det. Det är precis det många av oss har hävdat när SD själva, M, KD och en lång rad borgerliga debattörer har försökt framställa det som att SD har förändrats.