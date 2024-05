Resultaten har påverkat partiets inställning i den aktuella skolfrågan, som kortfattat handlar om hur många skolor det ska finnas i kommunen. S och C vill bygga nya skolor i Björketorp och Ubbhult, något som L motsätter sig. Anledningen är att L anser att det behövs åtminstone två parallellklasser i varje årskurs för att skolan ska hålla en tillräckligt hög kvalitet och kunna erbjuda bland annat större lärarlag, skolhälsovård och fler specialpedagoger – bättre undervisning helt enkelt. Med fler, mindre, skolor i kommunen skulle detta bli svårt att upprätthålla.

Med tanke på att L ingick ett valtekniskt samarbete med S och C efter förra valet skulle den liberala prioriteringen av kunskap ha kunnat sätta käppar i hjulet för skolsatsningen, som Socialdemokraterna och Centerpartiet presenterade i sitt budgetförslag början av veckan. Dessutom är oppositionspartierna M, SD och KD emot de planerade skolbyggena, åtminstone att sätta igång dem nu på grund av ekonomin.

In kommer då Vänsterpartiet och Miljöpartiet, två partier som inte brukar förknippas med vare sig ekonomisk insikt eller kunskapstörst.

Med en enda ledamots marginal säkrar de att S och C får majoritet för sitt förslag. Men under veckan har det framkommit att en genomröstad budget inte garanterar att S och C får sina skolor, detta eftersom Vänsterpartiet vill lägga ner Björketorpskolan. Till BT säger Arthur Thiry, ordförande för V i Mark, att ”Det här är inte avgjort på något sätt, även om budgeten glider igenom”.