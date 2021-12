Hur fröjdefull är julen egentligen? Ja, den frågan finns det nog lika många svar på som det finns människor. Men på grund av verkligheten jag kastades in i när jag blev polis 2006 har julen fått helt andra associationer tidigare. Ensamheten, den psykiska ohälsa och barnen som far illa. Alkoholen, självmorden, familjetragedierna.

Som polis är man ganska förberedd på att jobba med mänsklighetens baksida och mitt liv hade förberett mig väl på en stor del av det våld och elände jag kom att möta i uniformen. Men en kurs på två veckor under polisutbildningen kunde omöjligt förbereda mig på den enorma våg av psykisk ohälsa som sköljer över vår befolkning. Kanske var det för att jag själv varit förskonad från det som chocken blev så stor, eller så var det att ekvationen av dess förekomst vs minimal medial uppmärksamhet och minimalistisk utbildning inte gick ihop.

Även om krocken med vardagsverkligheten var nedslående var det ändå ingenting mot det som väntade under jul- och nyårshelgerna, något som dessutom visar sig vara långt mycket mer belagt än via mina egna erfarenheter. Enligt välgörenhetsorganisationen Mind som bland annat driver Självmordslinjen är dagarna under jul- och nyårshelgerna otroligt jobbiga för den som inte mår bra eller är ensam. Under samma period tar flest människor sitt liv och deras hjälplinjer upplever högst tryck. Precis just nu.