Nu står 78-åriga Trump mot 59-åriga Harris, konstaterar Per Schlingmann.

Den som följde Republikanernas konvent kunde notera hur de konsekvent försöker sätta bilden av sig själva som anti-etablissemang. Budskapet Make America Great Again håller samman allt de gör. De försöker etablera en verklighetsbild som handlar om att allt har gått i fel riktning under den senaste mandatperioden: Det strömmar in illegala flyktingar, mat- och bensinpriserna har stigit, USA har försämrat sitt anseende internationellt och inte förmått hindra krig.