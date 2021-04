Planera för rörliga liv i verkligheten

När städer förtätas, som exempelvis Borås upplever just nu, uppstår utmaningar för trafikflödet. Ingen strävar efter en citykärna som korkar igen av bensin- och dieseldrivna bilar. Samtidigt skulle nybyggnation utan tillgång till parkering sannolikt få negativa konsekvenser när exempelvis hyfsat pigga seniorer stannar kvar i villan i stället för att flytta till en bostadsrätt. Det leder i sin tur till en trögrörlig bostadsmarknad där yngre och barnfamiljer får svårt att hitta villor som plånboken tillåter, när det låga utbudet i kombination med låga räntor trissar upp priserna.

Detta vore märkbart inte minst för Sjuhärads mindre kommuner. För under pandemins hemmajobbande tillvaro sneglar alltfler storstadsbor på det smidiga livet i en mindre kommun. Åldersgruppen 40 plus har börjat flytta från storstäderna (SR 7/4), och villapriserna i landet har det senaste året stigit med i genomsnitt 17 procent, enligt uppgifter från Svensk mäklarstatistik som presenterades på onsdagen. Här sticker just en mindre Sjuhäradskommun ut. I Ulricehamn ökade priserna på villor och fritidshus med närmare 40 procent förra året, vilket är högst i landet.