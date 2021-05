Kent Persson: Värna drömmen om en egen bostad

Kanske minns ni det själva när ni som unga började längta efter att flytta hemifrån. Att få flytta till något eget. Att starta sin egen resa in i framtiden börjar trots allt med en egen bostad. Samma gäller för de nya som kommit till Sverige. Deras drömmar börjar också med ett eget boende för att hitta sin plats i sitt nya land. För de socialt utsatta som saknar egen bostad är just bostaden det som kommer först. Trots bostadens stora betydelse för samhällsutvecklingen finns det ännu ingen heltäckande politik som tar sig an de stora samhällsproblem som går att härleda till bostadsmarknaden.