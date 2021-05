Kent Persson: Låt valet 2022 handla om ekonomin

Sverige har, med rätta, gått in med stora ekonomiska stöd under pandemin från staten. Allt annat hade varit både märkligt och felaktigt om inte styrkan i den svenska ekonomin nu använts. Det är för tider i kriser som den buffert Sverige byggt upp ska användas. Framåt är det dock viktigt att vi får en diskussion i kommande valrörelse om just svensk ekonomi och hur den ska få fart igen. Tillväxten behöver komma igång, för trots allt är det just tillväxten som finansierar vår välfärd och våra gemensamma åtaganden. Lika viktigt är det att väljarna ges besked om hur den svenska ekonomin ska återställas så att vi i nästa kris står ekonomiskt lika starka som denna gång. Är det breda skattehöjningar som väntar eller är det breda reformer som effektiviserar och minskar de offentliga utgifterna som är svaret? Vägvalet kommer att få stor betydelse för hushållen de kommande 10-20 åren. Redan nu kan vi se att Socialdemokraterna förbereder sig för breda skattehöjningar, skattehöjningar som kommer slå hårt mot såväl hushåll som företag. Ytterst innebär det att den ekonomiska friheten för individer, familjer och företag kommer att minskas. Detta är en av de viktigaste framtidsfrågorna där de borgerliga partierna har allt att vinna på att förbereda sig och att ta debatten. Jag tror nämligen att stödet för kraftigt höjda skatter i den svenska väljarkåren är, minst sagt, begränsad.