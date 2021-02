Kent Persson: Förtroende är färskvara

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson under TV 4:s statsministerduell på Linköping Konsert & Kongress 2018.

Till en början brukar också regeringsmakten hanteras just varsamt. Men det finns en tendens att ju längre makten innehavs desto mindre försiktig blir man med den. Makten i sig påverkar omdömen och ju längre man burit den, desto större är risken att man förblindas av den. Risken är också att man blir en del av maktens arrogans. Alla som varit nära makten inser detta.

I dessa tider känns just maktens arrogans extra aktuell. Under pandemin har det avslöjats hur ett flertal politiker struntat i de förmaningar de själva gett. I grund och botten är det ju enkelt. Makten är till låns. Man företräder medborgarna. Och ger med stränga restriktioner till medborgarna så gör man bäst i all leva upp till dem själv. För man kommer bli granskad och ifrågasatt. Och om man inte själv lever upp till de beslut man fattar över andras liv, varför ska då någon annan följa besluten?