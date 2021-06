Kent Persson: Det gör ont när samarbeten spricker

Kristdemokraternas psrtiledare Ebba Bush (KD) och Centerpartites partiledare Annie Lööf (C) under statsministerns frågestund i riksdagen. Finns det en väg framåt för de forna Allianspartierna?

Vänsterpartiets tålamod med att vara dörrmatta till regeringen tog helt enkelt slut och tillsammans med M, KD och SD avsattes regeringen. Konstruktionen som sådan var dömd att misslyckas. Att de fyra partierna S, MP, C och L lutar sitt samarbete på V utan att ge V något inflytande skulle självfallet inte hålla långsiktigt.

Det som utlöste misstroendevoteringen blev punkt 44, den om införande av fri hyressättning i nyproduktion. För alla oss som inte är inne i det politiska spelet känns det ju en aning märkligt att ett förslag som har stöd hos alla riksdagens partier förutom just V och SD blev det som samlade en majoritet för att avsätta statsministern och regeringen.

Det är därför nuvarande regering misslyckas. Det finns ingen gemensam berättelse och inget gemensamt mål för vad man ska åstadkomma under dessa år. Det som binder samman samarbetet emellan S, MP, C och L är att man är emot SD och att man vill bära makten. Men det räcker inte. Man måste ha en samsyn på vilken sakpolitik man vill bedriva och vilka reformer man vill genomföra. Just detta saknas idag. Och därför var det trots allt bara en tidsfråga innan Januariavtalet skulle spricka.