Kent Persson: Bemöt populismen med sakpolitik

Livsluften för populismen är just högt tonläge och avsaknad av sakpolitiska samtal. Genom att försöka göra svåra politiska vägval kraftigt förenklade så stärker populismen sin position genom att försöka påstå att det är enkelt att lösa samhällsproblem och ofta bygger resonemangen på att skylla problemen på någon annan. Under de senaste åren har den man skyllt problemen på ofta varit våra nya svenskar. Invandringen beskrivs vara det bärande problemet i den svenska samhällsbygget. Så är det givetvis inte. Den andra gruppen som pekas ut som ansvarig är de etablerade partierna som inte förstår hur vanligt folk har det. Även här är det en felaktig beskrivning. De etablerade partierna är folkrörelser som bygger sin grund på just vanligt folk. Utifrån ideologisk hemvist bedriver man olika politiska förslag, men att i högt tonläge påstå att de etablerade partierna inte förstår den så kallade verkligheten är i grund och botten enbart oförskämt och ett sätt att försöka flytta fokus från sakpolitiken till enbart löst tyckande.