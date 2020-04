Otrygghet är inte ett virus

Andra viktiga politiska frågor riskerar att falla i glömska när all kraft läggs på att bekämpa smittspridningen.

”För oss i Biskopsgården är oron för ännu ett mord lika påtaglig som andras oro för coronaviruset.” Det sade en av deltagarna vid begravningen av 16-åringen om sköts ihjäl i området till Dagens Nyheter (DN 20/3). Det var den elfte mars i år som polisen fick in ett larm om skottlossning på Biskopsgården i Göteborg. På plats hittades pojken som senare avled av sina skador och hans 17-åriga skolkompis.

Foto: Adam Ihse/TT

Det är ett av flera exempel på den senaste månadens mord som påminner om att den utbredda brottsligheten inte tar paus bara för att en betydande del av samhället gör det. Tvärtom kan coronakrisen till och med utgöra ett ypperligt tillfälle för kriminella att fortsätta sprida otrygghet när många samhällsinstanser har fullt upp med att bekämpa smittspridningen. Veckan efter att den 16-åriga pojken mördats sköts en 20-årig man till döds på öppen gata i Malmö. Enligt polisen ska mannen haft kopplingar till en pågående gängkonflikt i staden.

Och i förra veckan sker det som inte får ske. En 13-åring hugger ihjäl en 12-årig pojke på en skola i Göteborg.

Otryggheten är inte ett virus som går att sätta i karantän och hoppas att den försvinner med tiden. Tryggheten måste återupprättas genom bland annat förändrade normer i de områden där gängkriminaliteten är som mest utbredd.

Värderingar har visat sig vara en viktig förklaring till varför vissa är benägna att begå brott än andra. Men värderingar är inte statiska – de är föränderliga. Därför måste den som är på väg in i en brottslig bana få hjälp i ett tidigare skede. Här kan man fundera på om socialtjänst har rätt förutsättningar för att på egen hand möta det barn som just haft ihjäl ett annat barn. Den som å andra sidan tar klivet in måste mötas av ett samhälle som inte normaliserar dessa våldsdåd. Av rättsliga påföljder som tydligt markerar att det inte lönar sig att vara kriminell.

Vilka signaler skickas till den som återkommande begår brott – men som sedan får straffrabatt?

Det krävs bred politisk samarbetsvilja. Coronakrisen har visat att polariseringen i svensk politik inte är så omfattande som debatten annars kan ge sken av. Regering och opposition kan samarbeta i viktiga frågor. De politiska partierna kan ha en konstruktiv ansats till rådande samhällsproblem och bör också ha det i andra frågor än smittspridning och ekonomisk instabilitet.

Att mycket av fokuset just nu ligger vid att få ner smittspridningen i samhället är förståeligt givet utgångsläget. Men i likhet med vad en av begravningsbesökarna påtalade i tidigare nämnda DN-reportage är oron för nya dödsskjutningar fortfarande påtaglig för många medborgare. Frågan är när trygghetskrisen ska mötas som den kris den är, och när partierna ska inse att oviljan till samarbete hittills inte gynnat någon annan än de kriminella gängen.