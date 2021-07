Nya gästkrönikören: ”Jag ser bortom politikernas alla ord och uttryck”

– Den handlar om mig och min bror, om min mamma och pappa och vad vår historia har gjort med oss och våra liv. Min mor och far hade var sin stor familj före Förintelsen, när kriget var slut fanns bara de kvar. I min bok försöker jag beskriva hur deras trauma påverkat mig och den jag är. Auschwitz befriades den 27 januari 1945, men det slutade inte där. Förintelsen gick i arv och sipprade in i blodomloppet hos mig, Förintelsens barn. Jag ville berätta om det tunga arvet, om känslan att finnas till i stället för alla de som slutade sina liv i gaskamrarna. I barnen skulle en förlorad värld återuppstå, så kändes det. Det är nästan en omöjlighet att leva upp till. Boken Förintelsens barn har jag egentligen burit med mig hela livet, först nu vågade jag skriva den. Det är en berättelse där jag går under huden på mig själv, det ville jag inte göra så länge jag var politisk kommentator i TV.