Modeföretagen brukar inte vara sena på trender vare sig det gäller kläder eller samhällsfenomen. Givetvis har även de lagt märke till att människor försöker göra bättre val i sin vardag med anledning av klimatförändringarna. Därför uppmuntras kunderna bland annat till att lämna in sina kläder och textilier, i stället för att slänga dem.

Föregår företagen själva med gott exempel på den punkten? Det verkar inte så. Nyligen uppmärksammades en forskningsrapport som visade att många kläd- och elektronikreturer som gjorts inom e-handeln slängs. Innebär det att allt som returneras hamnar på soptippen? Nej, i vissa fall går returerna till välgörenhet och second hand. Men påfallande många gånger slängs produkterna och kommer därmed inte till användning igen. Något som en av rapportförfattarna beskriver som ”chockerande”.

Här är det läge att påpeka att återvinning av gamla textilier inte är en lösning på problemet. Faktum är att svenskarna överkonsumerar kläder. En siffra som brukar återkomma med jämna mellanrum är att det slängs omkring 8 kilo kläder och textilier per år och per person. Enligt SVT eldas 80 miljoner kilo kläder upp per år – bara i Sverige. Det räcker därför inte att enbart uppmuntra till återvinning av kläder och andra textilier som inte kommer till användning. Den totala konsumtionen av kläder måste ner.