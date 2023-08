Enligt norrmännen själva har Arendalsveckan lyckats behålla den folklighet som Almedalen förlorat. Med runt 1700 olika utställare och mer 150 000 besökare under veckan är inte elitism det som slår besökaren. Här finns alla åsikter representerade – i alla tänkbara och otänkbara ämnen. I Norge marknadsförs veckan som ”demokratins dansgolv”.

Kanske är dock just Stefan Löfvens närvaro ett tecken på att även Arendalsveckan är på väg att förändras. Det finns kritiska röster i Norge som varnar för att PR-byråer och andra elitgrupper är på väg att få en mer dominant roll under veckan. Den bästa festen under veckan sägs förresten vara den som ”Swedish match” anordnar. Men från den avråder en del partier sina representanter att gå på. Om den här dragkampan kring Arendalsveckans själ skriver bland andra Nettavisen (15/8).