Och det är här framtidshoppet kommer in. För om bara några år beräknas flygplan under kortare sträckor kunna färdas betydligt klimatsmartare än i dag. Det påminde statsminister Ulf Kristersson (M) om på onsdagen. Men om den viktiga elektrifieringen i samhället ska kunna genomföras behövs mer el. Mycket mer. Och just energiproduktion är temat på väldigt många seminarier under den pågående politikerveckan.