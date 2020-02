När turisterna inte kommer …

Kineserna som turistar i Sverige blir fler. Därför blir det också mer påtagligt när de plötsligt inte dyker upp. Och det är just en av effekterna från coronaviruset, vid sidan av de fruktansvärda sjukdoms- och dödsfallen, eftersom kinesiska regimen förbjudit gruppresor för att begränsa spridningen.

Dagens Industri rapporterade på torsdagen att minst 13 000 kineser har avbokat sina kryssningsresor på Östersjön under februari och mars. Även om den ekonomiska förlusten än så länge är hanterbar för företagen ger det anledning att påminna sig om turistnäringens flyktighet. Ett tydligare lokalt bevis för det är finländska Rovaniemi, som får största delen av sina kunder under vintersäsongen, och de flesta besökare kommer från just Kina (TT 25/1).

Det är onekligen så att turismen har flera positiva effekter i form av momsintäkter, arbetstillfällen och inte minst ökad förståelse för andra delar av världen. Det gäller kanske särskilt i mindre samhällen och områden där annan industri har flyttat, samtidigt som besöksnäringen har all potential att fortsätta växa. Turismen är så eftersträvansvärd att många lokalpolitiker gör stora investeringar för att locka besökare, vilket dessvärre ofta slutar i felriktade satsningar och bortslösade skattepengar.

Men så säkert som turismen är värdefull för näringslivet i ett område, lika osäker är inkomstkällan så snart något händer i världen som gör att turisterna stannar hemma. Det är trots allt en näring som helt och hållet bygger på att människor vill och har möjlighet att unna sig. När virusutbrott och lågkonjunktur hotar är det ett logiskt beslut för många att ställa in sin resa.

Den verkligheten är knappast okänd för turistföretagen, som säkerligen är beredda på variationer i besöksantalet. Men värre är det med de politiker som tjusas av näringens framgångssiffror. Enligt Tillväxtverkets senaste årsrapport på området utgjorde turismens exportvärde 6,4 procent av Sveriges totala export under 2018. Det är fortfarande klart mindre än exempelvis fordonsindustrin, men långt mer än exportvärdet för bland annat livsmedel och järnmalm.

Så länge politik och reformer som gynnar turism inte drabbar andra branscher kan det fortsatt vara ett mervärde för Sverige. Men dessvärre händer det alltför ofta att exempelvis skogsindustrin hämmas då skog skyddas för att bland annat vara ett trevligt besöksmål för turister. Med turismen ökar dessutom eventuella olägenheter för de fast boende, såsom trängsel, höga ljudnivåer eller annat besvärande beteende. Politiker i både storstäder och på små populära orter bör inte blunda för den utvecklingen.

När turisterna hindras eller väljer att inte åka till Sverige finns nämligen vår inhemska industri och den egna befolkningen kvar och genererar både tillväxt och skattepengar. Därför måste vi fortsätta gynna den mer osäkra turismen som ett mervärde, men inte mer än så.