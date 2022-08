Infrastruktusminister Tomas Eneroth (S) tror att tågtrafiken kommer att förbättras under hösten.

Infrastruktusminister Tomas Eneroth (S) tror att tågtrafiken kommer att förbättras under hösten. Foto: Maja Suslin/TT

Förra höstens förseningar kulminerade under julhelgen, och nu i sommar har alltför många resenärer tvingats hantera inte bara försenade och inställda avgångar, utan även haltande information om när de kan vänta sig att komma iväg.

Sommarens tågkaos har påmint mig om en resa för några år sedan. Den inleddes i den amerikanska delstaten South Carolina och avslutades i svenska Sjuhärad. Under något dygn avlöste flygningar och mellanlandningar varandra. Allt flöt på, ända tills den svenska tågoperatören tog över. Inget tåg avgick i Skövde, vilket innebar att anslutningsbussen i Falköping åkte utan de resenärer som längtade efter att komma hem till sina hem, sina nära och kära i stället för att tillbringa lördagskvällen på en mörk och kall perrong.

Efter mötet sade Eneroth att han hade ställt krav på Trafikverket, SJ och övriga operatörer att hitta just lösningar. Han tror att vi kommer att se en förbättring under hösten. Tror? Under hösten? Infrastrukturministern kan alltså inte uttrycka sig mer konkret än att tågen kanske, eventuellt kommer att börja gå i tid lite oftare inom de närmaste månaderna. Det bör även noteras att uttalandet kommer från en representant från en regering som har haft åtta år på sig att hitta de lösningar som nu efterfrågas, en regering som på sin hemsida inleder avsnittet om klimatarbetet så här: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.”