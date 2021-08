Nadim Ghazale: Vissa principer viktigare än andra när det ska kampanjas mot diskriminering

”We can only fight discrimination if we stand together as a team.” Det är vad som står på UEFAs hemsida som en del av kampanjen Equal game, mot diskriminering i samband med Europamästerskapen som förra månaden gick i mål med Italien som värdiga vinnare. Till kampanjen har man värvat sex unga fotbollsstjärnor som ska inspirera spelare, klubbar, nationer, nationella förbund och andra fotbollsälskare till att ta kampen. Kampen i fråga som ska tas är enligt hemsidan den mot diskriminering, som bland annat rasism, homofobi, sexism och som enligt UEFA är en fläck för våra samhällen och utgör ett av de största problemen som fotbollen står inför idag. So far so good och jag gillar en god intention lika mycket som någon annan.