Anela Murguz: Värna om influencerbarnens integritet

I Sverige är barnarbete förbjudet även om det givetvis förekommer undantag. Dessa undantag sker dock i regel under ordnade former där barnen garanteras ersättning för sitt arbete. På senare år har dock en ny slags ekonomi växt fram där man kan håva in pengar genom sina sociala kanaler och där barn är ett framgångsrikt koncept. Det har således uppstått ett kryphål i lagstiftningen som måste täppas till snabbt.