Murguz: Ingen logik i hanteringen av Bodaskolan

Foto: Lars-Åke Green

Vad är egentligen viktigast för de politiker som ansvarat för tillsättningen av studiecoacher på Bodaskolan – att bryta den negativa trenden på Hässleholmen eller att med politiska medel detaljstyra en skola till det sämre?

Ofta brukar politiker av alla kulörer hänvisa till skolan som botemedlet mot segregation.

Så vad gör de styrande partierna i Borås när skolan faktiskt visar sig kunna bryta denna samhällsutveckling? Jo, man går in och detaljstyr verksamheten på ett sätt som påverkar den till det sämre och utan någon som helst vilja att lyssna till den som känner verksamheten bäst – rektorn Lennart Forsman.

Förvisso påstår både ansvarigt kommunalråd Anna Svalander (L) och grundskolenämndens ordförande Per Carlsson (S) att det finns andra lösningar än att dra ned på fritidsverksamheten. Men vad det i själva verket innebär enligt de riskanalyser som skolan tagit fram är att neddragningarna fortfarande måste ske. Och frågan är då inom vilka andra områden de högst ansvariga politikerna vill se nedskärningar i stället?

Men dessa neddragningar hade varit betydligt enklare att genomföra om skolans förslag att göra om två befintliga tjänster till studiecoacher hade fått gehör hos S och L samt grundskoleförvaltningen. Det är också en fråga om i vilken utsträckning den som är närmast ansvarig för skolan ska få påverka den. Och med tanke på att skolledningen spenderar betydligt fler dagar inom skolans väggar än vad politikerna gör borde de rimligtvis ha något att säga till om – och bli lyssnade till.

En viss pragmatism och ödmjukhet inför det faktum att man inte besitter den kompetens, som till exempel rektorn gör vad gäller rekryteringsfrågor, vore på sin plats. Inte minst med tanke på hur utfallet blivit, där såväl elever, personal och föräldrar är djupt oroade över skolans framtid.

Att läsa jobbannonserna bringar inte någon vidare klarhet. Visst framkommer en önskan om akademisk utbildning. Men det står också att ”lärarutbildning och/eller erfarenhet av undervisning är meriterande”. Just det där eller:et öppnar för möjligheten att göra om de befintliga elevassistenterna på skolan till studiecoacher, och utifrån vad som står på jobbannonsen borde deras erfarenhet av att arbeta på Bodaskolan haft större betydelse under rekryteringsprocessen. Till saken hör att de två elevassistenterna sökt dessa tjänster men blivit bortsållade i processen innan rektorn ens fått möjlighet att ta ställning.

Att personer som vill jobba i en skolverksamhet ska ha den kompetens som krävs kan nog alla skriva under på. En högskoleexamen är ett sätt att skaffa sig denna efterfrågade kompetens, men det är inte det enda sättet. De elevassistenter som Forsman vill anställa har till exempel mångårig erfarenhet av att arbeta på Bodaskolan. En erfarenhet som säkerligen är minst lika värdefull som en examen.

Under det stora mötet som föräldrar deltog i på Hässle hus under onsdagskvällen upprepade Per Carlsson (S) att relationer inte är statiska, och att de nya studiecoacherna därför kan fortsätta utveckla skolans hittills framgångsrika arbete. Mig veterligen är inte heller dåligt motiverade, och genomförda, politiska beslut statiska.

Släpp därför prestigen, låt Bodaskolan fortsätta göra det jobb era partier undvikit i tjugo års tid och lyssna till skolorna i stället för att motarbeta dem.