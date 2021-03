Anela Murguz: Hellre EU än Kina i Serbien

Det kan få stora geopolitiska konsekvenser. Inte minst vad gäller relationen till EU som redan är komplicerad, minst sagt. Efter Jugoslaviens fall under 1990-talet tillkom visumkrav på de två nybildade staterna Bosnien och Serbien. Den brittiske antropologen Stef Jansen har i studien ”After the red passport: towards an anthropology of the everyday geopolitics of entrapment in the EU’s ‘immediate outside’” (The University of Manchester 2009) kartlagt hur EU:s visumkrav bidrog till en känsla av utanförskap i dessa länder. Men också fångenskap då de nya kraven innebar minskad rörlighet.