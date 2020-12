Anela Murguz: Har samhället kraft nog att reagera?

Nyheten om den 41-årige man i Stockholm som isolerats från omvärlden i 28 år är svår att ta in. Under söndagen hade mannens syster tagit sig till lägenheten där han bor tillsammans med sin mamma som vid tillfället befann sig på sjukhus. Väl på plats hittades mannen i vad systern beskriver som ett skräckhus. Han var skadad både fysiskt och psykiskt och fick köras till sjukhus för operation. Frågan som infaller är hur det är möjligt att en person levt under dessa förhållanden.