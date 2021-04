Anela Murguz: Här har SVT ett verkligt problem att skildra

I SVT:s omdiskuterade ”Persona non grata” får tittaren följa med när den tidigare komikern Soran Ismail lägger pussel, äter tacos med sin sambo och spelar badminton med en polare (som också är en känd komiker). Perfekt riggat för att skapa igenkänning och sympati hos tittarna. Det var under hösten 2017, samtidigt som världen kokade av vrede med anledning av metoo, som det upprättades flera polisanmälningar mot Soran Ismail. Av sekretesskäl vet man inte exakt hur många anmälningar det handlar om totalt. Däremot vet man att det rör sig om minst tre personer och att anmälningarna avser brott som våldtäkt och sexuellt ofredande.

För det är vad ”Persona non grata” är. Ett försök att komma in i värmen igen

Dokumentären har med rätta fått kritik. Det har bara gått några veckor sedan SVT direktsände Göran Lambertz omtalade presskonferens där han kallade en kvinna som anmält honom för våldtäkt för lögnerska och bedragerska. "Persona non grata” är således ännu ett exempel på när den anklagade får tala fritt utan några kritiska frågor. Det mest bisarra är när Dahlström i Aktuellt påstår att detta limbo är något som Soran Ismail delar med de tre kvinnor som tidigare polisanmält honom och att det inte är ”tillfredsställande att så få anmälningar om sexualbrott leder till åtal och rättegångar”.

I sak är detta förstås riktigt. En studie från BRÅ (2019) som undersökt rättsväsendets arbete med våldtäktsärenden (inte sexualbrott generellt) visar att bara 5 av 100 anmälda våldtäkter ledde till fällande dom vid den tiden. Införandet av samtyckeslagen har därefter resulterat i fler fällande domar: 333 under 2019 jämfört med 190 fällande domar under 2017. Ser man till hur många våldtäkter som polisanmäldes totalt det året är siffran dock fortfarande låg. Här finns således ett verkligt samhällsproblem som SVT med fördel hade kunnat skildra.

Men det gör SVT inte och det är helt befängt att påstå att ”Persona non grata” skulle vara ett försök att skildra detta. I den får Soran Ismails utlämnande berättelser om hans sexuella äventyr betydligt större utrymme än det faktum att så få våldtäktsbrott leder till fällande dom. Det är således förståeligt varför åtminstone en av de tre kvinnorna valde att inte medverka i Soran Ismails försök att återuppbygga sitt varumärke. För det är vad ”Persona non grata” är. Ett försök att komma in i värmen igen. Inte att skildra det faktum att våldtäktsfall sällan leder till vare sig åtal eller fällande dom.