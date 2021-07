Get out of my country. Det var en av flera rasistiska kommentarer som den 19-åriga engelska fotbollsspelaren Bukayo Saka fick motta i sina sociala medier, trots att han är född i England. Saka hade tillsammans med lagkamraterna Marcus Rashford och Jadon Sancho missat sina straffar i EM-finalen mot Italien i söndags. Och förlorade därmed matchen.