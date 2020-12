Anela Murguz: Den muslimska feminismen förtjänar stöd

Så sent som under hösten 2019 fick dessutom Frankrike en första kvinnlig imam som likt sina föregångare har en vision om att starta en my moské där homosexuella är välkomna och där det inte råder någon uppdelning mellan könen vid böner. Sedan 2017 finns även en liberal moské i Berlin där grundaren Seyran Ates lever under polisskydd till följd av de dödshot som trillat in med jämna mellanrum.