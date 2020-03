Murguz: De unga och friska måste ta sitt ansvar i coronakrisen

Det är många som upprörs över att personer över 70 år lever på som vanligt trots Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social isolering. Personligen är jag mer oroad över yngre personers nonchalans inför virusets framfart.

Så länge jag inte dör är det ingen fara – så tycks coronanonchalansen lyda. Och den är jag mer orolig över än ”coronahysterin” som många andra pekat ut som problematisk. I USA har nonchalansen uppmärksammats genom de unga vårlovsfirare som reser landet runt för att festa. I Berlin irrar ungdomar omkring i parker och hostar på äldre samtidigt som de ropar corona. I Sverige har folk från olika delar av landet, inte minst från Stockholm där samhällsspridningen är som störst, rest till fjällen för att trängas i skidbacken och på after ski. Flera av de har i medier varit öppna med att tanken att sälla in resan inte ens har slagit dem. I mina egna flöden ser jag jämngamla bekanta som tolkat restaurangbranschens kris som ett utmärkt tillfälle att samla större grupper och äta på plats när möjlighet till take away finns.

Vi har alla ett ansvar för att stoppa smittspridningen, även vi som är unga och friska. Att överlåta ansvaret till riskgrupper och hoppas att de äldre och sjuka isolerar sig så att ”vi andra” kan leva på som vanligt är inte bara orealistiskt, utan också hänsynslöst. Äldre och sjuka personer är inte isolerade öar som samhället kan kapa banden till hur lätt som helst, och de kan inte heller hållas instängda i ett öppet samhälle på obestämd tid framöver. De är människor vars liv är mer värda än den där inbokade skidresan eller festen man just blivit bjuden till.

Hur vi agerar har konsekvenser. I Åre har nya fall av covid-19 bekräftats kopplade till after ski-tillställningar i Åre. Smittskyddsläkaren Annika Ersson misstänker en samhällsspridning även i fjällen. Här kan man dock önska en tydlighet från myndigheternas sida där FHM:s generaldirektör Johan Carlson tidigare varnat för att skidresor inom Sverige kan öka smittspridningen och kallat verksamheter som after ski för oacceptabla. Trots det hade myndigheten fram till tisdagen inte lämnat några rekommendationer gällande skidresor, eller andra resor för den delen, inom Sverige.

Samtidigt har avsaknaden av direktiv inte hindrat svenskar från att iaktta större försiktighet i sin vardag än vad myndigheterna rekommenderat. Alla evenemang på över 500 personer har sedan två veckor tillbaka ställts in på FHM:s begäran, men många andra evenemang under 500 personer har valt att ta det säkra och osäkra. Redan innan FHM rekommenderade hemarbete började en rad företag erbjuda sina anställda möjligheten att jobba hemifrån. Det borde inte heller hindra privatpersoner från att på ett individuellt plan fundera över om den där resan, sociala tillställningen, eller vad det nu må vara, verkligen är nödvändig i dessa tider.

Att tänka att man inte behöver anpassa sig eftersom man inte tillhör någon riskgrupp är ansvarslöst. Dels eftersom det inte enbart kan vara riskgruppernas ansvar att minska smittspridningen. Men även för att det i dagsläget finns lite kunskap om det nya coronaviruset. Att covid-19 slår särskilt hårt mot äldre och kroniskt sjuka är allmänt känt vid det här laget. Men det innebär inte att viruset inte kan vara farligt även för yngre personer. WHO har sedan tidigare riktat sig till unga om att ta viruset på allvar och många av de som intensivvårdas i Sverige just nu är relativt unga. Samtidigt kom en ny rapport från USA:s nationella folkhälsomyndighet som pekar på att yngre vuxna inte är så motståndskraftiga som man först verkade tro.

Det finns mycket vi inte vet än. Men en sak är säker: det är inte bara riskgruppernas ansvar att minska smittspridningen. Det angår även den som tror sig vara odödlig.