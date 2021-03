Anela Murguz: Även monarkin kräver motprestation

Parets intervju med Oprah som sändes under måndagen har väckt stor uppmärksamhet.

Bland annat berättar prins Harry att prins Charles ett tag inte tog emot samtal från honom. Och på frågan om hur relationen mellan de två prinsbröderna ser ut svarade Harry att de behöver lite luft just nu. För någon som varit trött på de ständiga skriverierna är det anmärkningsvärda uttalanden givet deras privata karaktär. Men det kanske mest bisarra påståendet är när prins Harry hävdar att både hans far och bror, som alltså står näst på tur i tronföljden, hålls fångna av den brittiska monarkin. Jag vågar tro att den emiratiska prinsessan Latifa, som i detta nu hålls fången av sin far, rent ut sagt hade skrattat åt den brittiske prinsens definition av fångenskap.