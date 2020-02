Minimilönelag i onödan

Foto: Jonas Ekstrˆmer/TT

De flesta EU-länder har lagreglerad minimilön, hur kunde man tro att det var den udda fågelns kollektivavtalsmodell som skulle exporteras?

I januari föreslog EU-kommissionen att en lagreglerad minimilön för alla arbetstagare i EU ska införas. Frågan är nu ute på remiss och de svenska parterna kraftsamlar för att förslaget ska förkastas, skrotas och glömmas bort.

Från kommissionens perspektiv handlar det om att försvara EU-medborgares rätt till en viss levnadsstandard. Man vill se vettiga löner och undvika att länder i Öst- och Centraleuropa får brist på arbetskraft för att befolkningen söker sig mot de högre lönerna i väst. Inte heller är frågan om lagreglerad minimilön särskilt apart för unionen, 22 av 27 medlemsländer har redan en sådan. Sverige är en av de fem udda fåglar som reglerar minimilöner i kollektivavtal istället för lag.

Det är därför svenska fack och arbetsgivarorganisationer nu gal högt: lagreglerade minimilöner är ett hot mot den svenska modellen och lönebildningen.

Invändningarna mot EU-förslaget är många, inte bara från den svenska horisont där oro råder över partsmodellens överlevnad. Det finns fog att ifrågasätta om EU har tillräckligt med kompetens om länders löner för att besluta om dem. Rimligen är det något det fattas bättre beslut om på andra nivåer – som på nationalstats- eller partsnivå, till exempel.

Till saken hör att de länder som sätter löner i kollektivavtal istället för lag överlag har högre ingångslöner. EU-journalisten Ylva Nilsson pekar i Expressen (17/1) även på att några länder visserligen har acceptabel lägstalön, men samtidigt höga skatter som äter upp inkomsten. Ska då, frågar sig Nilsson retoriskt, EU börja lagstifta om skatter så att lägstalönsreformen inte blir meningslös?

Mycket tyder dessutom på att minimilönerna i öst snart kommer att komma ikapp dem i väst – utan EU-lag.

Mitt i all denna röra finns svensk socialdemokrati. Kanhända hade kommissionen oavsett svenskt agerande strösslat förslag som dessa runt sig, men den svenska regeringen har lekt med Pandoras ask. När man 2017 agerade värd för det toppmöte som blev den sociala pelarens startskott öppnade man upp för EU att börja ägna sig åt minimilöner och andra frågor som borde förbli nationella. Men från S-håll ljöd argumentet att det var den svenska modellen som skulle exporteras. Det knyter an till något av en svensk paradgren, identifierad av den tidigare parlamentarikern Christofer Fjellner (m), nämligen den verklighetsfrånvända och smått osympatiska föreställningen att resten av EU alltid vill bli som Sverige.

Tänk att det inte blev så den här gången heller. Istället har nu steg tagits bort från den institutionella konkurrens som innebär att länder lär av varandra, och mot överstatlighet.