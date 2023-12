När Sverigedemokraterna kom in i riksdagen var jag 15 år gammal och gick i nionde klass. En stor del av undervisningen i SO kom att handla om detta, och i min klass där jag liksom många andra klasskamrater hade utländsk bakgrund spred sig oron snabbt.

Vi hade just fått lära oss om andra världskriget och referenserna till 30-talets Tyskland låg nära till hands. Jag bröt plötsligt in i den pågående diskussionen och sade något suckande att Sverige hade klarat sig bättre än väntat under finanskrisen 2007, att den svenska befolkningen var mer välutbildad än vad tyskarna var då och att vi inte hade det första världskriget att förhålla oss till i vår närtid.