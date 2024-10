En del minns kanske det dåvarande språkröret Gustav Fridolins (MP) kolbit. Under valrörelsen 2014 viftade han med den under debatter när klimatfrågan kom upp. Det var även under samma valrörelse som Centerledaren Annie Lööf avvisades bryskt av Stefan Löfven (S) när hon lämnade sin plats under SVT:s partiledardebatt för att ge honom en rapport. Hans ”Det är bara käbbel!” och vägran att ta emot pappersbunten uppmärksammades rejält och kom att bli en del av hans eftermäle. I samband med sin avgång berättade han att han ångrade sin kraftiga reaktion.