Hans uppfattning har stöd i statistiken. Enligt siffror från Kiel Institute for the World Economy är USA den överlägset största bidragsgivaren till Ukraina. Under perioden 24 januari till 3 augusti bestod USA:s stöd av 45 miljarder euro, att jämföra med EU-ländernas och EU-institutionernas 28 miljarder. Och man ska visserligen akta sig för att jämföra äpplen med päron, men för att sätta summorna i ett större sammanhang bestod EU:s olika stöd under pandemin av ungefär 800 miljarder euro.