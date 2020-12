Mikael Hermansson: Stefan Löfven landar i det stora allvaret

Men hade planet från London däremot varit avsett för exempelvis en belgisk, nederländsk, italiensk, fransk, israelisk eller österrikisk flygplats hade de inte fått landa. Allt fler EU-länder hörsammade under dagen den varning som lämnades av den brittiska regeringens hälso- och sjukvårdsminister Matt Hancock om att smittspridningen i landet är utom kontroll. Under söndagskvällen höll EU ett telefonmöte om krisen. Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC bekräftade allvaret.

På en fråga från SVT svarade inrikesminister Mikael Damberg att regeringen förbereder ett inrikesförbud. Det formella beslutet tas under måndagen.

Beskedet bryter vad som har varit mer regel än undantag under året. Sverige agerar visserligen senare än andra men ändå långt snabbare än vi har varit vana vid. Detta är inte ett råd, inte en rekommendation eller en vädjan till medborgaranda och sunt förnuft. Sådana är visserligen alldeles nödvändiga, tro inget annat. Men i ett akut läge där det finns en uttalad varning och en uppmaning från omvärlden att agera har regeringen den här gången valt att lyssna.

Det är bra, det är en välkommen omsvängning till det bättre. Kanske har Sverige den här gången en bättre chans än när regeringen inte visste vilket ben den skulle stå på under sportlovsveckorna tidigare i år, då det också förekom larm från omvärlden och vädjanden om att åtminstone testa eller sätta hemvändare från Alperna i karantän.

Det är inte så att kunskapen om denna nya mutation saknas. Den upptäcktes i Storbritannien redan under sensommaren. Den eskalerande spridningen har varit ett faktum under ett par veckor, enligt vad statsepidemiolog Anders Tegnell sa till TT under söndagskvällen. Den har ännu inte upptäckts i Sverige men finns i Danmark.