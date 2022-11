Partikamraten Romina Pourmoukhtari släppte tyglarna och hoppade på en ny häst. Efter att ha gjort karriär på barrikaderna med stenhårt motstånd mot Sverigedemokraterna och deras politik galopperade hon raka vägen in i miljödepartementet. Eller i famnen på Sverigedemokraterna om man så vill. Är det då eller nu som gäller i den nya miljöministerns huvud? En kort tid före valet twittrade hon: ”Liberal demokrati får aldrig demonteras i Sverige, det litar jag inte på att SD håller sig ifrån. Det är inte bara ett främlingsfientligt f d nazistiskt parti utan även antidemokrater and I´m not here for it”