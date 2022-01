Liberalerna, med Johan Pehrson (L) i spetsen, gick längst under förra veckans partiledardebatt i riksdagen när det gäller regeringens pandemihantering.

Foto: Anders Wiklund/TT

Under rubriken Vi låter vinterkräksjuka inskränka demokratin frågade sig Aftonbladets Oisín Cantwell när politiken ska handla om att stärka sjukvårdens kapacitet snarare än att inskränka människors liv. Detta apropå de nya restriktioner som regeringen och Folkhälsomyndigheten införde den 12 januari.

Texten, eller snarare det stora genomslag den fått på sociala medier, ramar in den trötthet på restriktioner som verkar finnas. Enligt en färsk Novusundersökning är var fjärde svensk av uppfattningen att restriktionerna är för hårda (SVT 19/1) . Nästan varannan tycker att de är på rätt nivå. Sedan tidigare har borgerliga opinionsbildare kritiserat såväl vaccinpass som fortsatta restriktioner.

Hans poäng är att covid-19 inte längre utgör ett så stort hot som många befarade vid pandemins start, och att restriktionerna därför har spelat ur sin roll. Men den beskrivning som Dahl ger passar snarare bättre in på den opposition som fått för sig att nu kritisera regeringen för att göra ”för mycket”.

Det är till exempel inte en slump att just Liberalerna gått hårdast mot regeringen i frågan. Under onsdagen röstade partiet nej till att förlänga pandemilagen medan övriga oppositionspartier ville att pandemilagen förlängs med två månader istället för fyra. Ett beslut som till och med SD-ledaren Jimmie Åkesson, som själv framfört kritik mot hur regeringen tillämpar pandemilagen, kallade det för ogenomtänkt under förra veckans partiledardebatt i riksdagen.