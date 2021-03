Kvinnors rätt till frihet angår oss alla

Just den strofen fångar väldigt väl det systerskap som den internationella kvinnodagen vilar på. I Sverige har vi dock en grandios självbild, inte minst när det kommer till jämställdhet. Ett land som så starkt vilar på individualistiska och sekulära värderingar ligger oftast i framkant när det kommer till jämställdhet. Och ja, faktum är att de allra flesta kvinnor i Sverige lever i frihet som många andra bara kan drömma om. Men det går åt fel håll både i Sverige och i världen i stort.

Under coronapandemin har kvinnors utsatthet ökat världen över ökat. Redan tidigt i pandemin rapporterade FN att våld mot kvinnor hade ökat globalt. Hemmet är som bekant ibland den farligaste platsen en kvinna kan vistas på eftersom förövaren ofta finns just där. I Sverige har det framförallt märkts av genom ett ökat tryck på kvinno- och ungdomsjourer runt om i landet. Enligt organisationen Unizon ökade till exempel trycket på tjej- och ungdomsjourer med 20-40 procent under förra våren.