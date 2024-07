Under sitt Almedalstal signalerade statsminister Ulf Kristersson (M) att bättre tider väntar.

Under sitt Almedalstal signalerade statsminister Ulf Kristersson (M) att bättre tider väntar. Foto: Christine Olsson/TT

Den statsminister som under snart en halv mandatperiod haft många anledningar att få bekymmersrynkorna fördjupade kan äntligen uttrycka lättnad. Först gällde det de frisläppta svenskarna Johan Floderus och Saeed Azizi som nyligen landade på svensk mark efter år i iranskt fängelse. Och lagom till att årets längsta dag övergår i allt mörkare dygn kunde Ulf Kristersson (M) konstatera att ekonomin tvärtom går mot ljusare tider. Nu behöver regeringen inte längre fokusera på att stötta utsatta hushåll och företag utan att krisåtgärderna spär på inflationen i onödan – en svår balansgång som trots allt varit oundviklig under först pandemin och därefter inflation, skenande bränsle- och matpriser och annat elände.

Därför var det väntat att Ulf Kristersson under sitt Almedalstal på onsdagsförmiddagen flikade in budskapet att de första 300 000 kronorna på ett ISK-sparkonto bör vara skattefria. Det ligger i linje med den moderata inställningen att aldrig ha högre skatter än nödvändigt. Samtidigt kommer förslaget knappast att räcka för partiets kärnväljare som uttryckte skarp kritik när regeringen valde att ha kvar nivån för brytpunkten för statlig skatt i stället för att låta den räknas upp automatiskt i takt med inflationen, vilket innebar att fler betalar statlig skatt.

I sitt Almedalstal påminde statsministern om att Sverige under lång tid blev ”fattigare och farligare”. Han ägnade en stor del av talartiden åt att summera all politik regeringen under sina första 617 dagar vid makten har genomfört eller påbörjat på områden som migration, skolan och kriminalitet. Uppräkningen förstärkte intrycket av att vi befinner oss mitt i mandatperioden där få politiska utspel görs för att kortsiktigt vinna väljare i ett kommande val.